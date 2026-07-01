I più letti di ieri: donna dà in escandescenza dopo l’ospedale, tazebao di Forza Italia, premio del Rotary
1 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 30 giugno, spazio alla cronaca con un intervento delle forze dell’ordine dopo un episodio di forte agitazione in centro, ai controlli straordinari della polizia e alla politica locale. Non sono mancati anche gli appuntamenti culturali e un riconoscimento dedicato all’impegno nel campo della sanità.
Momenti di tensione in città, dove una donna, dopo essersi allontanato dall’ospedale, ha dato in escandescenza prendendo a calci alcune auto in sosta. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per riportare la situazione alla normalità.
Saronno, si allontana dall’ospedale e dà in escandescenza prendendo a calci le auto in sosta
Tre pattuglie della polizia sono state impegnate in un servizio straordinario di controllo del centro cittadino, con identificazioni e attività di monitoraggio finalizzate a garantire sicurezza e presidio del territorio.
Saronno, controlli straordinari della polizia in centro: tre pattuglie impegnate tra identificazioni e monitoraggio
Prende il via in cascina della Vigna il ciclo estivo “L’ora dell’aperitivo”, una rassegna di incontri dedicati alla cultura e alla condivisione, pensata per offrire occasioni di approfondimento e socialità.
Saronno, cultura e condivisione all’ora dell’aperitivo: al via il ciclo di incontri estivi in Cascina della Vigna
Il Rotary Club ha conferito un riconoscimento al dottor Montrasio, premiando una lunga carriera dedicata ai bambini e al servizio della comunità, con un omaggio al suo impegno professionale e umano.
Saronno, il Rotary club premia il dottor Montrasio: riconoscimento a una vita dedicata ai bambini e alla comunità
Nuovo tazebao di Forza Italia, che rivolge un appello all’assessora Rufini invitando ad ascoltare i cittadini prima di intervenire nel dibattito pubblico.
Saronno, nuovo tazebao per Forza Italia con un appello all’assessora Rufini: “Prima si ascolta, poi si parla”
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