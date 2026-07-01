SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, martedì 30 giugno, spazio alla cronaca con un intervento delle forze dell’ordine dopo un episodio di forte agitazione in centro, ai controlli straordinari della polizia e alla politica locale. Non sono mancati anche gli appuntamenti culturali e un riconoscimento dedicato all’impegno nel campo della sanità.

Momenti di tensione in città, dove una donna, dopo essersi allontanato dall’ospedale, ha dato in escandescenza prendendo a calci alcune auto in sosta. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per riportare la situazione alla normalità.

Tre pattuglie della polizia sono state impegnate in un servizio straordinario di controllo del centro cittadino, con identificazioni e attività di monitoraggio finalizzate a garantire sicurezza e presidio del territorio.

Prende il via in cascina della Vigna il ciclo estivo “L’ora dell’aperitivo”, una rassegna di incontri dedicati alla cultura e alla condivisione, pensata per offrire occasioni di approfondimento e socialità.

Il Rotary Club ha conferito un riconoscimento al dottor Montrasio, premiando una lunga carriera dedicata ai bambini e al servizio della comunità, con un omaggio al suo impegno professionale e umano.

Nuovo tazebao di Forza Italia, che rivolge un appello all’assessora Rufini invitando ad ascoltare i cittadini prima di intervenire nel dibattito pubblico.