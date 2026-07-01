In corsivo, quelle mozioni che mettono alle corde una maggioranza già in affanno
1 Luglio 2026
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SARONNO – Ogni maggioranza ha un tallone d’Achille. Il difficile, per un’opposizione, è individuarlo. Ancora più difficile è avere la costanza e la lucidità di continuare a colpirlo, seduta dopo seduta, fino a renderlo evidente come problema politico. E questo ad un anno dall’inizio della consigliatura Pagani è il successo politico degli azzurri. Fuor di metafora a Forza Italia Saronno va riconosciuto un merito, insieme politico e strategico: aver individuato il punto debole della maggioranza con la capacità di continuare a insistere proprio lì, mettendone in evidenza non solo i limiti politici, ma anche la crescente difficoltà nella gestione politica del consiglio comunale.