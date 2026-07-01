Le mozioni presentate dagli azzurri si stanno rivelando un banco di prova complicato per la coalizione di governo. Non soltanto perché monopolizzano gran parte del dibattito consiliare e finiscono per dettare l’agenda politica più di quanto riescano a fare le iniziative dell’amministrazione, ma soprattutto perché mettono in luce incapacità, esitazioni, divisioni e affanni nella maggioranza. Insomma magari la mozione non passa, non si concretizza ma, sul piano politico, è la maggioranza a uscire sconfitta dal confronto.

La strategia è ormai riconoscibile. Scegliere temi di forte attualità – dalla sicurezza alla famiglia, dalla crisi Electrolux alla vicenda Zerbi – innestarli con una componente identitaria sufficiente a renderli non pienamente condivisibili, ma mantenere un impianto pragmatico tale da renderne difficile una bocciatura netta. Il risultato è che l’amministrazione finisce spesso per incepparsi: emenda la mozione e poi la respinge, la riscrive quasi integralmente fino a trasformarla in un altro testo inducendone il ritiro, oppure, come accaduto ieri sulla vicenda Electrolux, la boccia senza riuscire a offrire un quadro istituzionale unitario su un tema sul quale sindaca e assessori sono già concretamente impegnati, anche attraverso un contributo economico del Comune alle organizzazioni sindacali.

Stabilire quale sia l’origine di questa difficoltà non è semplice. Può trattarsi di una lettura politica non sempre efficace, poco pragmatica e poco strategica così come della mancanza di un’efficace sintesi preventiva all’interno della maggioranza. Resta però difficile comprendere come la stessa coalizione possa scegliere di emendare una mozione sulla famiglia e, al tempo stesso, respingerne una sulla crisi di un’azienda e sui suoi esuberi, anziché aggiornarla e trasformarla in un documento condiviso che rafforzi il sostegno già espresso dall’amministrazione.

Quale sia il nodo resta, almeno dall’esterno, poco chiaro. La certezza è un affanno politico che si conferma seduta dopo seduta. Forza Italia sta dimostrando di aver individuato con precisione il punto su cui fare leva e di colpire con metodo. Tanto che, a un anno dall’insediamento dell’amministrazione, sono più impressi i pasticci, gli scivoloni e le difficoltà nella gestione delle mozioni che i provvedimenti politici approvati. Con un’eccezione, almeno finora: la vicenda ex Isotta.”

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