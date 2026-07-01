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SARONNO – Mercoledì 1 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata inizierà con cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma nel corso del pomeriggio è atteso un rapido aumento della nuvolosità con piogge, rovesci e possibili temporali. Entro la serata i fenomeni tenderanno a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. È prevista un’allerta per afa.

Le temperature resteranno elevate nonostante l’arrivo dell’instabilità, con valori compresi tra una minima di 23°C e una massima di 33°C. Nelle prossime ore sono attesi complessivamente circa 4 millimetri di pioggia. I venti saranno deboli per l’intera giornata: al mattino soffieranno da nord-nordest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da nord-nordovest. Il peggioramento sarà concentrato soprattutto nelle ore centrali e pomeridiane, quando non si escludono rovesci localmente a carattere temporalesco, seguiti da un rapido miglioramento entro sera con il ritorno di condizioni più stabili.

In Lombardia la pressione è in rapido calo e favorirà un peggioramento diffuso nelle ore pomeridiane. Sulle pianure, sulle pedemontane e sulle Prealpi sono attesi acquazzoni e temporali, mentre sulle aree alpine i fenomeni risulteranno più frequenti e localmente più intensi. Entro la serata il tempo tenderà a migliorare su gran parte della regione con schiarite sempre più ampie e una graduale attenuazione delle precipitazioni.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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