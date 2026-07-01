SARONNO – Il consigliere comunale Luca Amadio, eletto con Obiettivo Saronno e diventato indipendente poco dopo l’inizio del mandato, potrà presentarsi in aula indicando la propria appartenenza a Futuro Nazionale prima dei suoi interventi. La decisione è arrivata nel corso della seduta del Consiglio comunale di lunedì 30 giugno, dopo una richiesta dello stesso Amadio, una risposta del presidente Francesco Licata e due affondi andati a vuoto” di Tu@Saronno.

La questione è emersa quando lo stesso Amadio ha chiesto un chiarimento procedurale al presidente del Consiglio comunale Francesco Licata. “Presidente chiedo un’informazione. Sono entrato a far parte di Futuro Nazionale. So che non posso costituire un gruppo ma le chiedo, viste anche le diverse situazioni vissute in passato, se posso presentarmi con nome, cognome, partito di appartenenza. Cosa preveda il regolamento comunale?”.

Una richiesta che riguardava esclusivamente le modalità di presentazione personale, dal momento che il consigliere, essendo indipendente, non può costituire un gruppo consiliare né beneficiare delle prerogative riservate ai gruppi. Il presidente Francesco Licata ha risposto in modo netto: “Il gruppo di Futuro Nazionale non esiste in questo consiglio comunale e continuerà a non esistere, per cui non lei non avrà le prerogative che hanno i capigruppo. Non essendoci una prescrizione o un’indicazione specifica all’interno del regolamento, si presenti come ritiene più opportuno”.

La spiegazione del presidente non ha però chiuso il dibattito. A intervenire è stata l’assessora Francesca Rufini (Tu@Saronno), che ha posto una questione di natura politica. “È possibile in questo consiglio comunale che un consigliere che è stato eletto in una lista democratica, uscito dal gruppo e quindi diventato indipendente, adesso esprima un gruppo di cui è entrato a far parte che di fatto è portatore di valori anticostituzionali? Quindi è possibile che un movimento anticostituzionale entri così dentro il nostro consiglio comunale?”

Licata ha replicato mantenendo il piano strettamente regolamentare e giuridico, precisando di non poter esprimere valutazioni politiche sulla legittimità di un movimento regolarmente costituito. “Ad oggi non mi sembra che il movimento indicato dal consigliere Amadio sia fuori legge. Mi sembra che ci siano dei parlamentari che hanno aderito a quel movimento, parlamentari della Repubblica, non parlamentari di chissà che cosa. Mi sembra che ci sia un europarlamentare che ha formato quel movimento e quindi è un gruppo presente sia a Strasburgo sia a Roma. Non abbiamo noi, non ce l’ho io e non ce l’ha lei, la facoltà di dire se questo gruppo ha titolo legale di esistere oppure no”.

Sul tema è intervenuto anche il neocapogruppo di Tu@Saronno Massimiliano D’Urso: “Ho memoria di precedenti consigli comunali in cui consiglieri indipendenti si volevano appellare ad altre entità politiche e questo non è stato permesso. Se ci sono due pesi e due misure secondo me bisogna chiarire. Mi riferisco alla precedente amministrazione. Inoltre considero il profilo politico e culturale di Futuro Nazionale incompatibile con un confronto istituzionale sereno, quantomeno perché ci siano in quest’aula i presupposti per esserlo. Chiedo gentilmente al segretario un parere per iscritto”.

Anche in questo caso Licata ha ribadito la propria posizione, spiegando che il suo compito è applicare il regolamento comunale e non interpretarlo secondo valutazioni politiche: “D’Urso, lei chiaramente è titolato a chiedere qualsiasi tipo di parere legale scritto al segretario. Mi premeva solo dire una cosa, non per puntiglio ma per chiarezza e trasparenza. Io mi attengo a quello che c’è scritto qua dentro (e ha mostrato il regolamento ndr). Che mi piaccia o no, questa è la legge e questa è la funzione che svolgo.”

Il presidente ha quindi affrontato anche il riferimento ai precedenti citati dall’opposizione: “È vero quello che lei ha detto, che nella precedente consigliatura era stato ripreso un consigliere comunale. Però bisogna vedere dove è scritto che uno dovesse presentarsi in una maniera specifica.”

Licata ha poi aggiunto una considerazione sulle modalità con cui, nella precedente amministrazione, erano stati trattati i consiglieri indipendenti: “Nella precedente consigliatura, se mi è concesso, forse non in maniera conforme a quello che c’è scritto qui dentro, i consiglieri indipendenti partecipavano alle conferenze dei capigruppo e alle commissioni. Io questa cosa non l’ho mai permessa. Non perché abbia un’antipatia verso i consiglieri indipendenti, ma perché questo regolamento prevede che il consigliere che esce dal proprio gruppo consiliare non abbia le prerogative del gruppo consiliare, non possa esprimere un capogruppo, non possa designare persone all’interno delle commissioni, non possa partecipare ai capigruppo e, quando vengono indicati tempi specifici per i gruppi consiliari, non abbia a disposizione quei tempi. Io mi attengo pedissequamente a quello che c’è scritto qui. Volevo solo dare questo chiarimento. Poi siete legittimati a chiedere tutti i pareri che ritenete opportuni.”

Al termine del confronto non sono state assunte ulteriori decisioni. Resta quindi confermato che Luca Amadio, pur rimanendo consigliere indipendente e senza poter costituire un gruppo consiliare di Futuro Nazionale, potrà presentarsi prima dei propri interventi facendo riferimento alla sua appartenenza politica, mentre continueranno a non spettargli tutte le prerogative riservate ai gruppi presenti in Consiglio comunale.

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