Comasco

ROVELLASCA – Hanno cercato di mettere in scena una truffa studiata nei dettagli, ma il loro piano è sfumato grazie alla lucidità della vittima e alla collaborazione dei vicini di casa. È accaduto nella mattinata di lunedì, intorno alle 11, in una villetta della zona di via Galilei.

Nel mirino dei malviventi è finita una donna di 70 anni, che in quel momento si trovava sola in casa. L’anziana, però, non si è lasciata ingannare e, insospettita dalla situazione, ha reagito con prontezza. Determinante si è rivelato anche il contributo di alcuni residenti della zona, che avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione e hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto è intervenuta rapidamente la polizia locale, il cui arrivo ha mandato all’aria il piano dei truffatori. I malviventi, resisi conto di essere stati scoperti, sono stati costretti ad allontanarsi precipitosamente, facendo perdere le proprie tracce prima di riuscire a mettere a segno il colpo. L’episodio conferma ancora una volta quanto siano fondamentali l’attenzione dei cittadini e la tempestività delle segnalazioni per contrastare i tentativi di truffa, che continuano a prendere di mira soprattutto le persone anziane.

(foto archivio)

01072026