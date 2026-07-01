Comasco

ROVELLO PORRO – È stato denunciato a piede libero il 28enne di origine eritrea che, nei giorni scorsi, aveva seminato il caos alla stazione di Rovello Porro, lungo la linea Ferrovienord per Como. L’uomo, incensurato e senza fissa dimora, è stato deferito all’autorità giudiziaria con l’accusa di danneggiamento aggravato. L’episodio risale a mezzogiorno di sabato 20 giugno, quando il giovane aveva dato in escandescenze sulla banchina della stazione. Dopo aver raccolto alcuni sassi dai binari, aveva preso di mira le infrastrutture ferroviarie, danneggiando alcuni impianti e mandando in frantumi i tre orologi presenti tra il binario 1 e il binario 2.

Sul posto erano intervenute tre pattuglie dei carabinieri, che avevano riportato la situazione alla normalità e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Determinanti per l’identificazione e la ricostruzione dei fatti sono state le testimonianze raccolte tra i presenti e l’analisi delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza della stazione. Al termine delle indagini, per il 28enne è così scattata la denuncia in stato di libertà per danneggiamento aggravato.

(foto archivio)

01072026