Città

SARONNO – Giornata di attenzione per il maltempo nel Saronnese. Per oggi, mercoledì 1 luglio, la Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio di forti temporali che interessa anche Saronno e tutto il comprensorio.

L’allerta riguarda la zona omogenea IM-09, il Nodo idraulico di Milano, nella quale ricadono Saronno e i comuni limitrofi. Il codice di moderata criticità è in vigore dalle 11 fino alla mezzanotte.

Secondo le previsioni, nella prima parte della giornata potranno verificarsi locali rovesci sulle Alpi e sulle Prealpi. Nel corso del pomeriggio e della sera è invece atteso il passaggio di una linea temporalesca più organizzata che si sposterà da nord-ovest verso sud-est, coinvolgendo anche la pianura.

I fenomeni potranno risultare localmente intensi, con piogge abbondanti, frequente attività elettrica, grandinate con chicchi di medie e grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Sulla pianura occidentale, dove si trova anche il Saronnese, le raffiche potrebbero raggiungere 90-110 chilometri orari durante il passaggio del fronte temporalesco e nelle ore successive, con l’ingresso di venti da nord.

L’instabilità è legata all’arrivo di una saccatura in discesa dal Nord Europa che porterà un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte della Lombardia.

La Protezione civile invita i cittadini ad adottare alcune precauzioni: evitare di sostare nei parchi, nei boschi e nei viali alberati durante il maltempo, prestare particolare attenzione nei sottopassi e nelle zone soggette ad allagamenti e limitare gli spostamenti non indispensabili nelle ore in cui sono previsti i fenomeni più intensi.

In caso di emergenza è necessario contattare il Numero unico 112 oppure utilizzare l’app “112 Where Are U”, che trasmette automaticamente la posizione del chiamante alla centrale operativa.

L’evoluzione della situazione sarà monitorata dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, che ha invitato i presìdi territoriali a segnalare tempestivamente eventuali criticità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09