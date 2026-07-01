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CERIANO LAGHETTO – Tutto pronto per l’appuntamento più atteso dell’estate cerianese. Sabato 4 luglio 2026, Ceriano Laghetto celebra la ventesima edizione della sua Notte Bianca, una vera e propria “maratona di eventi” promossa dall’Amministrazione comunale e realizzata con la collaborazione di molte associazioni locali. La festa trasformerà il centro storico in un grande palcoscenico a cielo aperto dove si alterneranno musica, danze, attrazioni, mercatini e una ricchissima offerta di piatti pronti, street food e prelibatezze per tutti i gusti.

I primi eventi prenderanno il via a partire dal pomeriggio. Ad aprire la giornaa speciale saranno le attrazioni per i bambini al Giardinone, dove dalle 15 saranno attivi i gonfiabili, i seggiolini volanti, il jump e le bolle d’acqua.

Poco dopo, alle 16, le attività si sposteranno anche in Biblioteca con l’intrattenimento culturale del laboratorio “Crea il tuo arcobaleno” e l’iniziativa dei libri a sorpresa. Per le vie del paese e in Piazza Diaz, nel corso del pomeriggio, si accenderanno poi le altre attrazioni dedicate ai più piccoli, come il truccabimbi, le attività della ludoteca Hoppìpolla e i mini quad allestiti in via Manzoni.

Dalle prime ore della sera l’intrattenimento si concentrerà sulle esibizioni sportive e di ballo, con un calendario fitto che toccherà diverse piazze. Si comincerà alle 18 nel piazzale Martiri di Odessa con l’esibizione di kick boxing a cura di Rsfc Ceriano.

A seguire, Piazza Diaz diventerà il fulcro della danza con una successione di appuntamenti ritmici: alle 18,30 l’esibizione country della Gang degli Orsi, per poi lasciare spazio ai balli caraibici del Latin Mix Dance Space alle 19. A seguire la pole dance e il cerchio aereo proposti da Danza con Veronica-Saronno. La prima fascia della serata si chiuderà alle 20 con le coreografie di hip hop, breakdance e latino americano curate da Sporting Club Dance Center e Dea Dance.

Dalle 21 in Piazza Diaz prenderanno il via le esibizioni della scuola di ballo Freedom di Cermenate, seguiti dall’intrattenimento musicale con Dj Anthony. Contemporaneamente, in via Cadorna, la Yuppi Band e il Lu.Na. Cafè guideranno lo show e la musica live con l’atteso tributo ad Adriano Celentano.

La colonna sonora della serata si estenderà anche in via Carducci con la “Notte Caraibica” a cura della scuola Sky Dance di Saronno, mentre in via I Maggio si terrà il karaoke con Frank & Tony. Il culmine dell’intrattenimento musicale è previsto a partire dalle 22,30 in Piazza Diaz, quando saliranno sul palco i Funky Machine per un grande concerto pop e dance dagli anni ’70 fino ai giorni nostri. Gli appassionati di motori troveranno dal tardo pomeriggio in via Cadorna l’esposizione e concorso di auto d’epoca “Car History – Le convertibili”, in piazza Diaz l’esposizione a cura di Dalma s.r.l. e nel piazzale Martiri delle Foibe la rassegna di auto tuning “Brianza Street Low” con relative premiazioni. Non mancheranno le iniziative di solidarietà e artigianato, come l’angolo dell’henné di Progetto Agorà e gli “Intrecci di solidarietà” della Caritas Parrocchiale in via San Francesco, o lo spazio “Uncinettiamo” in via Mazzini.

Per mangiare: pizza e arrosticini con la Pro Loco al Giardinone, “Notte Barbeque” in Piazza Lombardia, pesce fritto in piazzale Martiri di Odessa, la cena degli Alpini in via Cadorna e poi ancora cocktail bar nelle varie piazze. Per i nottambuli, la festa si chiuderà ufficialmente, come da tradizione, alle 2 con la tradizionale distribuzione di brioches.

“E’ l’evento più importante della stagione estiva, che quest’anno arriva dopo una ricca programmazione primaverile che si è protratta fino alla Festa della Pro Loco dello scorso fine settimana” -evidenzia l’Assessore agli Eventi, Thomas Nisi. “Sono espressioni concrete di una comunità vivace e intraprendente, capace di fare squadra per mettere in campo iniziative coinvolgenti per tutti e la Notte Bianca, giunta al prestigioso traguardo della 20esima edizione, è certamente tra le più apprezzate, per questo invito tutti a riempire le nostre strade e le nostre piazze per vivere un’esperienza unica”.

Per il programma completo: https://www.comune.ceriano-laghetto.mb.it/wp-content/uploads/2026/06/Ceriano-Pieghevole-notte-bianca-2026-1.pdf