Cronaca

SARONNO – Mattinata complicata oggi, mercoledì 1 luglio, per gli automobilisti in città. Al tradizionale traffico legato al mercato settimanale, particolarmente intenso nella zona Prealpi e nelle vie a ridosso del centro, già aggravato dal cantiere di via Volonterio un ulteriore imprevisto che ha letteralmente paralizzato la viabilità.

A creare nuovi rallentamenti è stata un’auto rimasta in panne in via Primo Maggio. L’episodio ha provocato un rapido aumento delle code in un’arteria già particolarmente trafficata e gravata dalla congestione creato dal senso unico di via Volonterio.

Sul posto è intervenuta in tempi rapidi la polizia locale, che ha gestito la viabilità, assistito gli automobilisti e coordinato le operazioni necessarie per liberare la carreggiata e ripristinare la normale circolazione.

Nonostante il tempestivo intervento degli agenti, le ripercussioni sul traffico sono state inevitabili. Le colonne di veicoli si sono estese fino ai confini con Gerenzano e Uboldo, andando a sommarsi ai rallentamenti già causati dal mercato e dalle modifiche alla viabilità legate al cantiere di via Volonterio.

Per gran parte della mattinata la circolazione è risultata particolarmente difficoltosa su tutta la direttrice di accesso alla città, con tempi di percorrenza sensibilmente superiori alla norma. Solo dopo la rimozione del veicolo in avaria e il progressivo smaltimento delle code la situazione è tornata gradualmente alla normalità.

(foto archivio)

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