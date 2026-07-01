Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il progetto per rendere il territorio locale sempre più cardioprotetto compie un altro significativo passo avanti: al museo Onda Rossa si è tenuta la cerimonia ufficiale per la consegna di un moderno defibrillatore semiautomatico destinato all’associazione nazionale carabinieri in congedo.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di potenziare la sicurezza dei cittadini e la prontezza nei soccorsi di emergenza, è stata promossa e interamente sostenuta dal Lions Club Busto Arsizio Onda Rossa, guidato dal presidente Fabrizio Orlandini, e ha visto il coinvolgimento attivo del socio Davide Pignataro.

La donazione del prezioso dispositivo salvavita è il frutto di una stretta collaborazione con l’associazione Alessio Koeman Allegri, una realtà profondamente impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione e nella cardioprotezione dei comuni di Garbagnate Milanese e Caronno Pertusella. La scelta di supportare l’associazione nazionale carabinieri in congedo risponde proprio alla volontà di dotare i volontari, quotidianamente attivi sul territorio, degli strumenti necessari per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

La cerimonia ha vissuto un momento di profonda commozione quando è stata ricordata la figura di Alessio, giovane sportivo scomparso tragicamente a soli 37 anni a causa di un malore durante una partita di basket. Proprio in sua memoria, le associazioni coinvolte portano avanti progetti mirati alla prevenzione, organizzando corsi formativi per l’utilizzo dei defibrillatori e promuovendo incontri informativi nelle scuole per sensibilizzare i più giovani sull’importanza della salute cardiaca.

All’evento hanno preso parte i massimi rappresentanti delle realtà associative locali, tra cui il presidente della sezione caronnese dell’associazione nazionale carabinieri Mario Lipari e il presidente del nucleo protezione civile Anc Insubria Giovanni Salafia. Entrambi hanno voluto sottolineare quanto questo dispositivo rappresenti un valore aggiunto per il lavoro di pattugliamento e monitoraggio svolto quotidianamente dai volontari a tutela della comunità.

Al termine della mattinata, i partecipanti hanno potuto effettuare una visita guidata all’interno degli spazi espositivi del museo Onda Rossa, accompagnati dall’avvocato Pierantonio Giussani, suggellando così una giornata all’insegna della solidarietà e dell’impegno civile.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09