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VEDANO OLONA – Una serata dedicata alla musica dal vivo, al ballo e alla voglia di stare insieme. È quella organizzata dal Comune di Vedano Olona, che invita cittadini e appassionati del liscio all’appuntamento in programma venerdì 3 luglio in Piazzetta della Pace.

L’iniziativa prenderà il via alle 20.30 e vedrà protagonisti i Kapatosta, formazione composta da Raffaele, Marcella e Chantal, pronti a proporre un repertorio pensato per accompagnare il pubblico in una lunga serata di danza e intrattenimento.

L’evento è rivolto a tutti, dagli appassionati del ballo liscio a chi desidera semplicemente trascorrere qualche ora all’aria aperta in un’atmosfera di festa. Il programma prevede l’esibizione musicale dal vivo dei Kapatosta, con spazio per valzer, mazurche, polke e gli altri grandi classici della tradizione, invitando i presenti a scendere in pista e condividere una serata all’insegna della convivialità.

L’appuntamento rappresenta una delle iniziative estive promosse dall’amministrazione comunale per animare il centro cittadino e offrire occasioni di aggregazione aperte a tutte le età. L’invito del Comune è quindi a partecipare numerosi: venerdì 3 luglio, dalle ore 20.30, Piazzetta della Pace ospiterà una serata di musica, ballo e divertimento con i Kapatosta, per vivere insieme una piacevole serata estiva nel cuore di Vedano Olona.

01072026