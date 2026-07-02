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SARONNO – Proseguono anche nei primi giorni di luglio i controlli della polizia stradale con autovelox sulle principali arterie della Lombardia. L’obiettivo è quello di prevenire gli eccessi di velocità, aumentare la sicurezza lungo la rete viaria e contribuire alla riduzione degli incidenti. Come di consueto, la polizia stradale ha diffuso il calendario dei controlli programmati per la settimana, indicando le strade interessate fino a domenica 5 luglio.

Per quanto riguarda la provincia di Como, l’unico controllo annunciato è previsto domenica 5 luglio lungo l’Autostrada A9 Lainate-Chiasso, importante collegamento tra il Comasco e l’area metropolitana di Milano.

Ecco il calendario completo dei controlli programmati in Lombardia:

Sabato 4 luglio

Autostrada A7 Milano-Genova (provincia di Pavia)

Strada statale 9 Diramazione Tangenziale Est di Lodi

Domenica 5 luglio

Autostrada A9 Lainate-Chiasso (provincia di Como)

Strada statale 9 Diramazione Tangenziale Est di Lodi

La pubblicazione del calendario rientra nelle attività di informazione preventiva della polizia stradale e ha lo scopo di sensibilizzare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità e a una guida più prudente, favorendo così una maggiore sicurezza sulle strade lombarde.

02072026