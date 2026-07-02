Calcio

SARONNO – Prosegue anche nel segno della continuità la costruzione del Fbc Saronno in vista del campionato di Eccellenza 2026-2027. La società biancoceleste ha ufficializzato la riconferma dell’attaccante Mathias Serra, che vestirà ancora la maglia del club anche nella prossima stagione.

Classe 2005, Serra è reduce da un’annata di grande crescita, durante la quale ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più importante nello scacchiere del Saronno. Utilizzato spesso dal primo minuto, il giovane attaccante ha dato un contributo significativo alla stagione della formazione allenata da Danilo Tricarico, culminata con il raggiungimento della finale dei playoff del girone di Eccellenza, il miglior risultato ottenuto dal club nell’ultimo ventennio, prima della sconfitta contro la Solbiatese.

Nel comunicato con cui ha annunciato la riconferma, il Fbc Saronno definisce Serra «uno dei profili più interessanti della nuova generazione biancoceleste», sottolineando come la sua permanenza rappresenti una scelta che guarda non soltanto al presente, ma anche al futuro del progetto tecnico della società. Per il giovane attaccante si apre così una nuova stagione in biancoceleste, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e confermare quanto di buono fatto vedere nell’ultimo campionato.

Intenso il mercato del Fbc Saronno.

Fbc Saronno ha confermato anche diversi altri giocatori, ed altri si sono aggiunti alla rosa.

02072026