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SARONNO – Prosegue la rassegna di film sotto le stelle con appuntamenti per tutti i gusti: dai film per la famiglia ai thriller di produzione asiatica, passando anche per la commedia all’italiana. La rassegna prosegue nel cortile di Casa Morandi.

Tutte le proiezioni iniziano alle 21.30. I biglietti possono essere acquistati online fino a un’ora prima dell’inizio del film oppure direttamente alla cassa dell’arena, aperta trenta minuti prima della proiezione. Gli appuntamenti di lunedì e martedì al prezzo speciale di 3 euro e 50.

Il weekend si apre con uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico delle famiglie. Venerdì 3 luglio sarà infatti proiettato “Toy Story 5”, nuovo capitolo della celebre saga Pixar. Woody, Buzz, Jessie e gli altri giocattoli devono affrontare una sfida inedita: l’arrivo di Lilypad, un tablet capace di catturare tutta l’attenzione della giovane Bonnie. Un’avventura che mescola divertimento, tecnologia e riflessioni sul valore del gioco, dell’immaginazione e dell’amicizia. L’appuntamento si ripeterà domenica 5 luglio.

Lunedì 6 luglio, alle 21.30, un nuovo appuntamento per le famiglie: “Hen, storia di una gallina”, con Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras, Yannis Kokiasmenos, Antonis Tsiotsiopoulos. Una gallina sogna di diventare madre e costruire una famiglia. Il suo piccolo viaggio diventa una grande avventura, mentre sullo sfondo emerge una tragedia umana.

Martedì 7 luglio, alle 21.30, posto alle risate con la commedia “La vita va così“, con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio,

Giuseppe Ignazio Loi, Geppi Cucciari. Ispirato a una storia vera di resistenza, identità e difesa del territorio: in una Sardegna ancora incontaminata, un pastore rifiuta di vendere la propria terra a un grande gruppo immobiliare. La sua scelta divide la comunità e diventa una battaglia collettiva. Un film ispirato a una storia vera di resistenza, identità e difesa del territorio.

Mercoledì 8 luglio, alle 21.30, una serata da paura con il film thriller sudcoreano “No other choice“, con Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, Lee Sung-min, un nuovo lavoro del regista di Oldboy e Decision to Leave, presentato in concorso alla Mostra di Venezia. La pellicola racconta le vicende di un uomo che, dopo essere stato licenziato, decide di tutto pur di ritrovare lavoro e dignità. La sua disperazione lo trascina in una spirale sempre più oscura e imprevedibile.

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