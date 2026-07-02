Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della lista Saronno civica all’indomani del consiglio comunale.

“Esprimiamo profonda delusione per l’esito che la maggioranza Pagani ha imposto ieri sera al Consiglio comunale sulle mozioni presentate dal gruppo di Forza Italia e altri: la prima a sostegno dei lavoratori Elettrolux, alle prese con un pesante piano di licenziamenti; la seconda per l’istituzione di una Giornata dedicata alla famiglia, all’educazione e alla comunità. Due mozioni che abbiamo giudicato non ideologiche e che, come Saronno Civica, abbiamo contribuito a migliorare con emendamenti accolti con favore dagli stessi presentatori.

La maggioranza ha prima pasticciato emendando a sua volta una delle due mozioni, per poi votare contro il testo finale di entrambe: l’ennesima occasione persa da una maggioranza sempre più ripiegata su se stessa e chiusa a qualunque proposta di collaborazione.

È noto a tutti che tra i lavoratori Elettrolux ci sono elettori di destra, di centro e di sinistra, così come è evidente che il tema della famiglia, dell’educazione e della comunità sia oggi tra le priorità più sentite dai cittadini. E su questo secondo fronte riconosciamo con onestà l’impegno degli assessori Fabris e Sasso.

Risulta perciò incomprensibile che la maggioranza abbia scelto di smentire i propri assessori, allineandosi a quello che è apparso come un vero e proprio diktat imposto al PD da Tu@Saronno.

Lo diciamo con chiarezza: non è questo il comportamento di una maggioranza che si dichiara di centrosinistra. Il primo dovere di una tale maggioranza sarebbe stato far prevalere gli interessi dei lavoratori Elettrolux e delle famiglie del territorio. Non è stato così.

Da parte nostra, come Saronno Civica, abbiamo lavorato perché entrambe le mozioni raccogliessero la più ampia convergenza possibile, convinti che sia questo ciò che lavoratori e famiglie si aspettano da chi li rappresenta”

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09