Groane

BOLLATE – Seconda serata per la trentottesima edizione del Festival di Villa Arconati, a Castellazzo di Bollate: si cambia totalmente sonorità – come da tradizione del Festival – per vivere la musica come esperienza intima e collettiva al tempo stesso con la performance di Giovanni Allevi.

Dopo le grandi emozioni vissute nei più prestigiosi teatri e delle grandi sale da concerto europee, l’estate 2026 segna un nuovo, atteso capitolo nell’abbraccio tra Giovanni Allevi e il suo pubblico. Un percorso musicale che si snoda tra pianoforte solo e gli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana, in alcune delle cornici più suggestive del panorama culturale italiano.

Il tour europeo di pianoforte solo rappresenta un ritorno all’essenza più autentica della sua arte: il dialogo intimo con il pianoforte, compagno di una vita, capace di trasformare ogni concerto in uno spazio sospeso tra emozione e riflessione. Accanto a lui, la trama luminosa degli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana amplifica il respiro delle composizioni più amate dal grande pubblico, trasformando ogni brano in un dialogo tra fragilità e forza, silenzio e vibrazione.

La sua musica, in equilibrio tra il classico e il contemporaneo, guida l’ascoltatore in un itinerario interiore in cui anche il silenzio acquista significato, e dove la realtà sembra ricomporsi, nota dopo nota, in una dimensione di pura condivisione.

“Riprendo timidamente il tour dei concerti all’estero. So già che sarà molto faticoso per via della condizione sofferente del mio corpo. Eppure sento di avvicinarmi al Pianoforte con un sentimento completamente nuovo: Amore allo stato puro. Non mi interessa il successo, né il riscontro esterno. Tutto ciò che desidero è celebrare la bellezza ed il miracolo della vita” afferma il Maestro Allevi, restituendo il senso più profondo di un progetto artistico che si fa testimonianza.

Biglietti acquistabili al link.

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