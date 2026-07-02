SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, mercoledì 1 luglio, grande attenzione per i disagi alla viabilità causati da traffico e cantieri, ma anche per una toccante lettera dedicata al mondo della scuola. Spazio inoltre alla politica cittadina, con il dibattito in consiglio comunale, un’analisi sulla maggioranza e uno sguardo agli appuntamenti estivi del territorio.

Mattinata difficile per gli automobilisti: al traffico del mercato settimanale e ai disagi legati al cantiere di via Volonterio si è aggiunta un’auto in panne nel sottopasso di via Primo Maggio, con lunghe code e rallentamenti fino ai comuni vicini.

Una mamma ha voluto ringraziare pubblicamente la scuola dell’infanzia San Vincenzo con una lettera che racconta il valore dell’accoglienza, della cura e dell’educazione ricevute dal proprio figlio, trasformando un semplice grazie in una riflessione sull’importanza della comunità educativa.

In consiglio comunale si è discusso della possibilità per il consigliere Luca Amadio di presentarsi come appartenente a Futuro Nazionale. Pur senza poter costituire un gruppo consiliare, il presidente del consiglio ha confermato che potrà dichiarare la propria appartenenza politica durante gli interventi.

L’editoriale “In corsivo” analizza il ruolo dell’opposizione in consiglio comunale, sostenendo che le recenti mozioni abbiano evidenziato le difficoltà della maggioranza, aprendo un confronto sul momento politico dell’amministrazione.

Mentre la Notte Bianca di Saronno è attesa per settembre, a Ceriano è già tutto pronto per la ventesima edizione della manifestazione, con un ricco programma di musica, spettacoli, street food e iniziative dedicate a grandi e bambini.