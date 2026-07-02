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LAZZATE – Botta e risposta sul tema della riqualificazione di piazza Lombardia. A intervenire è il sindaco Andrea Monti (Lega), che con un messaggio pubblicato sui social è tornato sul dibattito seguito alle osservazioni avanzate da Fratelli d’Italia Lazzate, spiegando le motivazioni alla base dell’intervento realizzato nell’area.

Nel suo intervento, il primo cittadino contrappone due diverse visioni dell’opera: da una parte il tema dei parcheggi, sollevato dagli esponenti di Fratelli d’Italia, dall’altra la volontà dell’amministrazione comunale di rendere lo spazio più accessibile e inclusivo. «C’è chi, come Fratelli d’Italia Lazzate, parla di parcheggi. Noi preferiamo parlare di persone», scrive Monti, sottolineando come i lavori siano stati progettati con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche.

Secondo il sindaco, l’intervento in piazza Lombardia è stato realizzato per consentire una migliore fruizione dello spazio pubblico da parte di tutti i cittadini, in particolare anziani, persone con disabilità e famiglie con passeggini.

«L’accessibilità non è un lusso né una scelta di parte: è un diritto. Le polemiche passano, una piazza più inclusiva resta», conclude il primo cittadino, rivendicando la scelta dell’amministrazione e rilanciando il valore dell’inclusione come principio guida dell’intervento urbanistico.

02072026