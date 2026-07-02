Altre news

SARONNO – Giovedì 2 luglio, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o al più poco nuvoloso per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni e le condizioni atmosferiche si manterranno favorevoli fino a sera. Le temperature saranno elevate, con una massima di 32°C e una minima di 19°C, mentre i venti risulteranno assenti al mattino e deboli nel pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest. Non sono presenti allerte meteo.

L’alta pressione continua a garantire condizioni di stabilità su Saronno, favorendo una giornata ideale per le attività all’aperto. Il sole sarà protagonista dall’alba al tramonto e il clima risulterà caldo nelle ore centrali, con valori pienamente estivi. L’assenza di piogge e la ventilazione debole contribuiranno a mantenere un’atmosfera tranquilla, anche se nelle ore più calde sarà consigliabile limitare l’esposizione diretta al sole e mantenersi ben idratati.

In Lombardia il tempo resterà in prevalenza stabile e asciutto grazie al dominio dell’alta pressione. Cieli generalmente sereni o poco nuvolosi interesseranno gran parte della regione, mentre sulle Prealpi orientali la nuvolosità tenderà ad aumentare nel corso del pomeriggio senza fenomeni significativi. Le condizioni saranno quindi simili a quelle previste per Saronno, con caldo estivo e venti deboli.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—