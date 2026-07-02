Limbiate

LIMBIATE – È stata presentata la proposta tecnica ed economica per la valorizzazione dell’area dell’ex ospedale di Mombello, nell’ambito del bando per la concessione del complesso. Il progetto, illustrato anche sul giornalino comunale con i primi rendering, è stato elaborato da Archicomo Engineering per conto del gruppo internazionale Artemis Education e prevede un investimento privato di circa 30 milioni di euro.

L’intervento punta alla realizzazione del campus “The Lisboan International School”, attraverso il recupero di alcuni edifici storici: il padiglione Besta ospiterà la scuola dell’infanzia e la primaria, il De Sanctis le scuole secondarie, mentre l’edificio degli ingressi sarà destinato agli uffici amministrativi. È inoltre prevista una nuova struttura con mensa e laboratori. Il progetto comprende anche la riqualificazione dell’ex area Cral, con il restauro del teatro storico e la realizzazione di un teatro all’aperto, il recupero della palestra, la costruzione di una piscina coperta e la trasformazione degli ex campi da bocce in un’area giochi pubblica.

Secondo i proponenti, l’obiettivo è coniugare il recupero del patrimonio storico con nuove funzioni scolastiche, sportive e culturali. L’iter amministrativo proseguirà ora con le valutazioni e le verifiche previste dal bando.

(foto Edio Bison: l’ex manicomio di Mombello)

02072026