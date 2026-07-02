SARONNO – “Un episodio di una gravità inaudita ha scosso la sala Civica Consiliare Agostino Vanelli di Saronno durante la seduta di Consiglio Comunale tenutasi martedì 30 giugno, superando i confini del legittimo dibattito per sfociare nel grottesco. Il neo assessore al Commercio, Attività produttive e Transizione ecologica Francesca Rufini ha etichettato pubblicamente il partito politico italiano Futuro Nazionale, fondato nel febbraio 2026 e presieduto dall’europarlamentare Roberto Vannacci, come “anticostituzionale”, aggiungendo con sdegno che le “fa specie averlo a Saronno”.

Inizia così la nota diffusa nelle ultime ore da Futuro Nazionale dopo il dibatitto in consiglio comunale nato dalla richiesta di Luca Amadio, eletto con Obiettivo Saronno e diventato indipendente, di potersi presentare come aderente al partito di Vannacci ad ogni suo intervento in consiglio comunale. QUI IL DIBATTITO

“La nota più sbalorditiva e contraddittoria è che si tratta di un’amministratrice che per anni, nella sua attività pubblica e politica, si è fatta scudo dei “diritti”, sbandierando la tutela delle persone e i valori democratici come sue battaglie storiche. Ma, evidentemente, i diritti non valgono per tutti. Proprio da chi siede in Giunta e dovrebbe applicare le regole dello Stato senza distinzioni, arriva un attacco frontale ai pilastri della nostra democrazia.

L’assessore ha preferito svestire i panni dell’amministratrice imparziale per indossare quelli del censore politico, ignorando quanto espresso correttamente in precedenza dal presidente del Consiglio, ma soprattutto i principi fondamentali del nostro ordinamento, come l’articolo 49 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti.

Saronno non è un feudo privato né una “zona rossa” interdetta dove l’assessore può decidere chi ha il diritto di fare politica sul territorio e chi no. I “tribunali politici” improvvisati durante un Consiglio comunale non hanno alcun valore, se non quello di esporre chi parla a uno scivolone epico”.

Forte l’analisi: “Questo non è un semplice battibecco da corridoio, ma una dichiarazione ufficiale fatta all’interno della massima assise cittadina. È fondamentale che i saronnesi sappiano cosa sia accaduto e come certi amministratori considerino le istituzioni: non come la casa di tutti, ma come un palcoscenico per i propri pregiudizi ideologici. Chi viene nominato per ricoprire un ruolo istituzionale e pagato con i soldi della collettività deve assumersi la responsabilità pubblica delle proprie parole. La trasparenza non è un optional, e i cittadini hanno il diritto di giudicare se questo sia il livello di maturità democratica che Saronno merita”. Da qui le richieste: “Per quanto verificatosi il Comitato Costituente cittadino di Futuro Nazionale invita il sindaco, quale principale garante della democrazia a livello locale, a prendere le distanze pubbliche dalle gravi dichiarazioni dell’assessore, revocandone le deleghe, nel rispetto dell’istituzione che rappresenta”.