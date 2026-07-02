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SARONNO – Una giornata interamente dedicata all’esplorazione, alla manualità e al contatto con la natura attende i bambini di età compresa tra i 6 e i 12 anni. Domenica 5 luglio, gli ampi spazi della Cascina della Vigna a Saronno ospiterà il grande evento intitolato “Piccoli Chef e Cavalieri“, un fitto programma di attività pomeridiane che si svolgerà dalle 15 alle 18.

Il progetto mira a coniugare il divertimento all’aria aperta con importanti messaggi educativi legati alla sostenibilità e al rispetto per il mondo animale. I giovani partecipanti avranno infatti la possibilità di cimentarsi in tre laboratori unici nel loro genere. Sul fronte gastronomico, i bambini indosseranno i panni di veri e propri pasticceri all’interno di un laboratorio culinario totalmente gratuito, accessibile previo inserimento del proprio nominativo nelle liste di prenotazione.

Successivamente, l’attenzione si sposterà sulle tematiche ambientali grazie alla collaborazione con l’associazione Semplice Terra, che guiderà i piccoli nella coltivazione di una propria piantina all’interno di un orto didattico appositamente allestito per l’occasione.

La manifestazione troverà il suo culmine nell’emozionante incontro con il mondo dei pony. Grazie alla sinergia con gli esperti del centro ippico La Francesina, i bambini presenti potranno vivere l’esperienza del loro primo giro in sella, imparando le regole base per approcciarsi a questi docili animali in totale sicurezza.

Trattandosi di attività a numero chiuso per garantire la corretta assistenza a ogni partecipante, la direzione invita i genitori a riservare i posti con largo anticipo utilizzando il codice QR presente sulla locandina dell’evento o contattando direttamente i canali della struttura.

(foto d’archivio)

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