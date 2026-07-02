Città

SARONNO – La saronnese Giulia Guarnerio è stata confermata presidente del nuovo consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Varese che si è insediato mercoledì 1 luglio. Nella prima seduta il nuovo organismo ha provveduto all’assegnazione delle cariche istituzionali.

L’ingegnere Giulia Guarnerio è stata confermata presidente. Il consiglio ha inoltre eletto Flavio Filippini vicepresidente, Piercarlo Viterbo segretario e Giuseppina Panosetti tesoriere.

Completano il consiglio Clara Ambrosetti, Gianni Bollazzi, Giacomo Buonanno, Andrea Cervini, Pietro Gervasini, Giulia Goldini, Giorgia Maroni, Cristiana Morosini, Roberto Torresan, Alberto Viganò e Davide Zaccone.

Il nuovo mandato sarà orientato a consolidare il percorso di crescita dell’Ordine attraverso l’ammodernamento e la digitalizzazione dei servizi, una comunicazione sempre più attiva e vicina agli iscritti, il rafforzamento del ruolo dell’Ordine come luogo di aggregazione e confronto, anche grazie al proseguimento degli eventi formativi serali, e l’incremento del senso di appartenenza alla comunità professionale. Tra gli obiettivi strategici figura inoltre il ritorno dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere a Varese, dopo anni di assenza.

“Se vuoi costruire una nave, non radunare uomini per raccogliere il legno, ma insegna loro la nostalgia del mare. È con questo spirito accolgo la fiducia che mi è stata rinnovata: continueremo a costruire, insieme, un Ordine moderno, unito e capace di guardare lontano, sempre al servizio dei colleghi e, soprattutto, del nostro territorio” ha dichiarato la presidente Giulia Guarnerio.

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