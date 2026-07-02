SARONNO – Addio, almeno per l’estate, al disco orario nel parcheggio tra via Parini e via Miola. Con un’ordinanza della polizia locale è stata infatti sospesa la regolamentazione della sosta: fino al 30 agosto gli automobilisti potranno lasciare l’auto senza il limite delle due ore.

La novità riguarda un’area che era diventata a disco orario nel gennaio 2024, quando il Comune aveva introdotto il limite di due ore per favorire il ricambio delle auto in un parcheggio utilizzato da chi raggiunge la scuola, la Casa delle associazioni e la piscina comunale.

Nell’ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Claudio Borsani la motivazione è legata esclusivamente alla riduzione del traffico durante il periodo estivo. Il provvedimento evidenzia infatti che “nei mesi di giugno, luglio e agosto, registrandosi in città la diminuzione del traffico veicolare, l’area parcheggio situata tra via Parini e via Miola risulta poco fruita”, disponendo quindi la sosta non regolamentata fino al 30 agosto.

Una spiegazione diversa rispetto a quella che aveva accompagnato analoghi provvedimenti negli anni scorsi. In precedenza, infatti, la sospensione del disco orario era stata presentata come un servizio destinato ai frequentatori della piscina comunale di via Miola, in particolare durante l’apertura estiva della vasca esterna, consentendo soste più lunghe senza il rischio di sanzioni.

L’attuale ordinanza non richiama invece la piscina tra le motivazioni, limitandosi a fare riferimento alla minore intensità del traffico e al ridotto utilizzo dell’area di sosta nel periodo estivo.

L’introduzione del disco orario nell’area tra la scuola Pizzigoni e la piscina, all’inizio del 2024, aveva suscitato un acceso dibattito politico e le proteste di diversi automobilisti, soprattutto dopo le prime multe. L’obiettivo dichiarato era evitare che gli stalli venissero occupati per l’intera giornata da pendolari o da chi arrivava da fuori città, garantendo una maggiore disponibilità di posti per chi usufruisce dei servizi del quartiere.

Negli ultimi mesi il parcheggio è risultato effettivamente meno congestionato, anche per il trasferimento di molte auto di residenti e lavoratori verso il parcheggio del supermercato Tigros tra via Bergamo e via Miola. Ora, fino al 30 agosto, il disco orario resta sospeso e la sosta torna libera.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09