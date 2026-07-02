Città

Arriva la nota dell’Amministrazione comune che riportiamo integralmente.

Le elevate temperature registrate in queste settimane hanno reso necessario intervenire per migliorare il comfort degli spazi dei nidi Candia e Gianetti. Per questo l’Amministrazione comunale ha già avviato una serie di interventi finalizzati a migliorare il comfort degli ambienti, con azioni che guardano sia alle esigenze immediate sia a una strategia di medio e lungo periodo.

L’intervento più rapido riguarda l’installazione di ombrelloni tipo dehors per ombreggiare parte degli spazi esterni del nido Candia. L’intervento è già in fase di attivazione dal punto di vista tecnico e progettuale ed è stato pensato come soluzione replicabile anche in altre strutture pubbliche cittadine. A questo si affiancherà l’installazione di sistemi di nebulizzazione dell’acqua nelle aree esterne, per rendere più confortevoli gli spazi utilizzati dai bambini durante la stagione estiva.

Parallelamente, l’Amministrazione svilupperà interventi di mitigazione climatica attraverso nuove piantumazioni, privilegiando essenze a foglia caduca nelle aree maggiormente esposte al sole. Una scelta che consentirà di incrementare le zone d’ombra nei mesi più caldi, migliorando la vivibilità degli spazi esterni, e al tempo stesso di favorire l’irraggiamento naturale degli edifici durante il periodo invernale.

Ulteriori interventi di raffrescamento saranno programmati anche nel medio e lungo periodo, in un’ottica che vuole rispondere con prontezza agli effetti del cambiamento climatico, individuando soluzioni innovative e sostenibili anche anticipando un quadro normativo in continua evoluzione, di fronte a esigenze che oggi sono sempre più evidenti.

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