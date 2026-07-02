Città

SARONNO – Parte il conto alla rovescia per “Shopping sotto le stelle”, la serata che sabato 4 luglio accompagnerà l’avvio dei saldi estivi con negozi aperti fino alle 23, vetrine illuminate e il centro storico pronto ad accogliere cittadini e visitatori. Mentre cresce il numero delle attività che stanno aderendo all’iniziativa, Confcommercio Saronno rinnova l’invito ai commercianti a partecipare, sostenendo la promozione di un evento nato proprio dalla volontà degli operatori del centro di vivere insieme il primo giorno dei saldi.

L’idea è partita spontaneamente da un gruppo di commercianti e, fin dai primi momenti, Confcommercio Saronno si è attivata per supportarla, promuoverla e condividerla con tutte le attività del territorio, con l’obiettivo di costruire un’iniziativa il più possibile partecipata e rappresentativa del commercio cittadino.

L’obiettivo è quello di trasformare il primo giorno dei saldi in una serata capace di unire commercio, socialità e valorizzazione del centro cittadino. Accanto ai negozi aperti, anche bar, ristoranti e pubblici esercizi contribuiranno ad animare la città con aperitivi, cene e momenti di convivialità. Insomma Confcommercio auspica che tante attività decidano di aderire all’iniziativa, contribuendo a creare una proposta condivisa capace di offrire un servizio ai cittadini e, allo stesso tempo, di sostenere il commercio di vicinato.

“Crediamo che fare rete sia il modo migliore per valorizzare il commercio. Più negozi, pubblici esercizi e attività parteciperanno, più la serata potrà diventare un appuntamento attrattivo per Saronno e per tutto il territorio.”

L’appuntamento è quindi per sabato 4 luglio, dalle prime ore della sera fino alle 23, per vivere l’inizio dei saldi estivi in una veste nuova: tra shopping, occasioni, passeggiate e il piacere di trascorrere una serata nel cuore della città.

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