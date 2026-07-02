Softball

BOLLATE – Giornata senza punti per la formazione di Serie B del Saronno Softball e Baseball, impegnata domenica 28 giugno sul diamante di Bollate. Le padrone di casa si sono infatti aggiudicate entrambe le sfide della doppia giornata. La prima partita è stata combattuta e si è conclusa con il successo di Bollate per 5-4, al termine di un confronto equilibrato deciso da un solo punto di scarto.

Più netto invece l’esito di gara due, con le bollatesi che hanno imposto il proprio ritmo chiudendo l’incontro sul 9-2, completando così lo sweep nella serie.

Per il Saronno arriva quindi una doppia sconfitta nella trasferta bollatese, con la squadra chiamata a voltare rapidamente pagina in vista dei prossimi impegni del campionato di Serie B.

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(foto Lorenzo Stoppani: Saronno in azione di gioco)

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