Cronaca

SOLARO – Disagi alla circolazione nella giornata odierna a Solaro, dove un autotreno ha perso un container mentre affrontava la rotatoria della Saronno-Monza, all’altezza del Villaggio Brollo. Il pesante carico è finito sulla carreggiata, rendendo necessario l’intervento degli operatori incaricati della rimozione. Sul posto sono quindi arrivati mezzi e personale specializzato che hanno lavorato per recuperare il container e ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.

Per consentire le operazioni di recupero, il tratto di via Vallone interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico. La viabilità ha subito rallentamenti e code per poco più di un’ora, fino al completamento dell’intervento e alla riapertura della carreggiata.

Al termine degli accertamenti, il conducente dell’autotreno è stato sanzionato per la perdita del carico. L’azienda proprietaria del mezzo dovrà invece farsi carico del ripristino delle aree danneggiate dall’incidente.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

02072026