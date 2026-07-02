Groane

SOLARO – Le criticità emerse durante i recenti blackout elettrici sono approdate sul tavolo convocato dalla Prefettura di Milano, dove amministratori locali e gestori delle reti si sono confrontati sulle cause dei disservizi, sui rimborsi ai cittadini e sugli investimenti necessari per ammodernare la rete. L’incontro si è svolto martedì 30 giugno alla presenza del prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, del vicesindaco della Città metropolitana Francesco Vassallo, della consigliera delegata alla Protezione civile Sara Bettinelli, di una rappresentanza dei sindaci del territorio e dei referenti dei principali gestori delle reti elettriche. Per l’area omogenea di cui fa parte Solaro ha partecipato la sindaca di Bollate Carolina Nizzola, che ha rappresentato anche le istanze raccolte dall’amministrazione solarese.

Il Comune di Solaro fa sapere di aver trasmesso tutte le informazioni raccolte direttamente dagli uffici e attraverso le segnalazioni dei cittadini, indicando le aree maggiormente colpite dalle interruzioni di corrente. L’obiettivo era contribuire alla definizione di un piano d’azione territoriale che tenga conto delle situazioni più critiche e delle esigenze dei residenti.

Nel frattempo il Comune ha già avviato un confronto diretto con la società che gestisce la rete elettrica e invita i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente eventuali guasti o disservizi, così da favorire interventi più rapidi. Le segnalazioni possono essere effettuate contattando il numero verde 803500, utilizzando il codice Pod riportato sulla bolletta, oppure attraverso l’applicazione dedicata. L’amministrazione ricorda inoltre che forze dell’ordine e vigili del fuoco intervengono esclusivamente nelle situazioni di emergenza e non sono competenti nella riparazione dei guasti alla rete elettrica, che spetta invece al gestore.

Nel corso della riunione il prefetto e il vicesindaco metropolitano hanno illustrato ai gestori le principali criticità segnalate dai sindaci, sottolineando i disagi subiti da cittadini, imprese e attività commerciali. Tre i temi posti al centro del confronto: la gestione delle future emergenze, le modalità di rimborso per gli utenti danneggiati e il piano degli investimenti per il potenziamento della rete elettrica.

I rappresentanti di A2A, Unareti, Duereti, E-Distribuzione e Terna hanno spiegato che i guasti sono stati provocati soprattutto dalle eccezionali ondate di calore, che hanno sottoposto cavi e cabine elettriche a un forte stress termico. A questo si aggiunge l’età di numerosi tratti della rete e dei cavidotti, per i quali sono già in corso, o programmati, interventi di sostituzione e ammodernamento.

Rispondendo alle richieste di chiarimento avanzate dai sindaci, i gestori hanno inoltre evidenziato come la contemporanea presenza di numerose emergenze abbia reso particolarmente complessa sia l’individuazione dei guasti sia il coordinamento degli interventi delle squadre tecniche sul territorio. Per quanto riguarda i rimborsi, è stato confermato che saranno applicate le disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), che prevedono l’erogazione automatica degli indennizzi in bolletta per le interruzioni superiori alle otto ore. L’importo sarà calcolato in base alla potenza del contatore e alla durata del blackout, mentre per interruzioni inferiori a otto ore non sono previsti ristori automatici.

Infine è stato affrontato il tema degli investimenti. I gestori hanno illustrato, a livello generale, i piani pluriennali già previsti per l’ammodernamento della rete, impegnandosi a trasmettere nei prossimi giorni ai sindaci, tramite la Prefettura, il dettaglio degli interventi programmati nei diversi territori.

L’incontro si è concluso con l’impegno a rafforzare il coordinamento tra amministrazioni comunali, Prefettura e società di gestione della rete elettrica, con l’obiettivo di migliorare la risposta in caso di future emergenze.

(foto archivio)

02072026