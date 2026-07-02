Softball

SARONNO – Un messaggio di vicinanza ai propri allenatori e a tutte le persone coinvolte dal terremoto che ha colpito il Venezuela. A diffonderlo è stato il Saronno Softball e Baseball, che attraverso i propri canali social ha espresso solidarietà ai tecnici della società legati al Paese sudamericano.

Il pensiero del club è rivolto in particolare all’allenatore Willy Pino Solano ed al coach Leonel Abreu, entrambi originari del Venezuela, oltre che a Orlando Zamora Infante, di origini cubane ma con parte della famiglia residente nel Paese colpito dal sisma. La società ha spiegato che, fortunatamente, le zone di provenienza dei tre tecnici si trovano lontano dall’epicentro e non sono state direttamente interessate dal terremoto. Resta però la preoccupazione per quanto sta vivendo il Venezuela e per le conseguenze dell’evento sulle popolazioni coinvolte.

Nel messaggio pubblicato sui social, il club ha ribadito la propria vicinanza ai tre allenatori e a tutte le famiglie venezuelane colpite dal sisma.

Il Saronno Softball e Baseball ha la propria base sportiva al diamante di via De Sanctis. La prima squadra, impegnata nel campionato di Serie A1 di softball, occupa attualmente il terzo posto in classifica.

(foto: sopra Willy Pino)

02072026