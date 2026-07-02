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TRADATE – Un appello affidato ai social nella speranza di ritrovare un telefono cellulare scomparso nel pomeriggio dell’altro giorno alla piscina di Pianbosco. A lanciarlo è stata una cittadina, che nel gruppo Facebook “Sei di Tradate se…” ha chiesto la collaborazione dei cittadini per recuperare l’iPhone del figlio. Secondo quanto riferito nel messaggio pubblicato online, si tratta di un iPhone 15 con custodia nera e bordo arancione, sparito nel corso del pomeriggio all’interno dell’impianto natatorio di Pianbosco.

La donna spiega che il dispositivo è stato successivamente geolocalizzato nella zona di Busto Arsizio e che dell’accaduto sono già stati informati i carabinieri. Nel suo appello rivolge quindi un invito a chi dovesse essere in possesso del telefono, chiedendo che venga restituito al gestore della piscina, anche senza rivelare la propria identità.

«Chiedo cortesemente di riportarlo dal proprietario di Pianbosco in forma anonima. Il telefono è bloccato e non utilizzabile. Vediamo se esistono ancora persone oneste», scrive nel post, confidando che il dispositivo possa essere riconsegnato al legittimo proprietario.

(foto archivio)

02072026