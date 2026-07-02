Cronaca

UBOLDO – Indagini in corso per chiarire chi abbia appiccato alcuni piccoli incendi tra il Parco dei Mughetti e quello “Falcone e Borsellino”. Gli episodi, registrati nelle ultime ore, non sarebbero collegati alle alte temperature ma ad atti di vandalismo e incuria, hanno provocato danni limitati. Secondo quanto reso noto, ignoti hanno dato fuoco a carte e piccoli oggetti abbandonati nei parchi. Le fiamme hanno interessato materiale già presente sul posto, tra cui rifiuti bruciati, lasciando a terra evidenti tracce nere.

L’area era stata recentemente ripulita e imbiancata nell’ambito degli interventi di manutenzione. Proprio per questo quanto accaduto viene considerato un gesto di inciviltà che vanifica il lavoro svolto per restituire decoro agli spazi pubblici. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica degli episodi e individuare gli eventuali responsabili. Pur trattandosi di roghi di modeste dimensioni, viene sottolineata la preoccupazione per comportamenti che possono mettere a rischio un’area molto frequentata da famiglie, studenti, ciclisti e cittadini. Dal Comune arriva quindi un nuovo richiamo al rispetto dei beni comuni e degli spazi pubblici, con l’invito a segnalare eventuali comportamenti sospetti che possano aiutare a fare piena luce sull’accaduto.

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