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CISLAGO – Domenica 5 luglio, a partire dalle 16, la Proloco di Cislago promuove un’esclusiva visita guidata alla scoperta della chiesa di Santa Maria della Neve, un autentico scrigno di fede e bellezza situato in via Magenta, nella località di Cascina Santa Maria (S. Maria Inziata).

L’appuntamento culturale offrirà ai partecipanti un vero e proprio viaggio nel tempo compreso tra le suggestioni del Medioevo e i rigori della Controriforma, sviluppandosi attraverso un’attenta analisi e una dettagliata lettura iconografica dei preziosi affreschi devozionali che decorano l’edificio, gran parte dei quali eseguiti nel corso del 1525. La storia di questo luogo sacro affonda le proprie radici nel lontano passato, trovando menzione nei documenti storici già a partire dal 1256. Nata originariamente come santuario devozionale sorto in seguito alla presenza di un affresco miracoloso dedicato alla vergine, la struttura divenne successivamente il punto di riferimento e la sede ufficiale di una storica confraternita laica indissolubilmente legata all’ordine degli umiliati.

La ricchezza iconografica custodita all’interno delle sue mura è straordinaria: i visitatori si troveranno al cospetto di ben 21 differenti figure di santi, tra cui spiccano i particolari santi galattofori (tradizionalmente invocati dalla fede popolare per favorire l’abbondanza del latte materno) e i santi ausiliatori a cui i fedeli si rivolgevano per chiedere protezione contro i flagelli della peste.

Il vero fulcro mariano della chiesa si manifesta nelle sue 33 raffigurazioni della vergine Maria, venerata nei secoli come protettrice della maternità. Tra le pareti si contano ben quattro rappresentazioni della Madonna del Latte, affiancate dalle celebri iconografie della Madonna della Misericordia e della Madonna della Tenerezza.

L’attenzione degli storici e dei visitatori è però spesso catturata dal monumentale altare barocco eretto nel 1731. Al suo interno è custodita la rarissima immagine miracolosa della Madonna incinta, nota anche come Madonna del Parto, sapientemente incorniciata da un pregevole altare ligneo riccamente intagliato e impreziosita da una rara predella dorata storicamente proveniente dalla nobile famiglia Borromeo.

La compresenza di soggetti artistici così insoliti e rari conferisce alla struttura un valore monumentale inestimabile, elevandola a vero e proprio “unicum” nel panorama storico-artistico dell’intera provincia di Varese. Per partecipare all’evento, della durata stimata di circa un’ora e mezza, non è necessaria alcuna prenotazione preventiva. L’accesso alle spiegazioni guidate prevede un ingresso a offerta libera, i cui proventi saranno interamente devoluti a sostegno delle molteplici attività di valorizzazione territoriale portate avanti dalla Proloco di Cislago.

(foto d’archivio)

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