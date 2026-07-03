MILANO – Il Comitato regionale Lombardia ha pubblicato, con il primo comunicato ufficiale della nuova stagione, le date dell’annata calcistica 2026-2027 per i campionati dilettantistici regionali e provinciali, dall’Eccellenza (nella quale ci sono tra gli altri Fbc Saronno, Caronnese e Ardor Lazzate) in giù. Come nella scorsa stagione, l’attività prenderà il via a settembre. Il primo appuntamento sarà domenica 6 settembre con le gare di coppa. Gli altri due turni della fase a gironi sono fissati per mercoledì 16 settembre e mercoledì 30 settembre.

I campionati scatteranno invece domenica 13 settembre, con la disputa della prima giornata. Il girone d’andata si concluderà domenica 20 dicembre, prima della pausa invernale.

La ripresa dopo la sosta è prevista per domenica 10 gennaio, mentre l’ultima giornata di campionato si giocherà domenica 25 aprile.

Definite anche le date della post season. I playoff di Eccellenza inizieranno domenica 2 maggio; per le altre categorie il via è invece previsto da domenica 9 maggio.