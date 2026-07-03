Groane

CERIANO LAGHETTO – La prestigiosa Sala Alessi di Palazzo Marino ha fatto da cornice alla tradizionale cerimonia del “ProgettoDiventerò”, l’iniziativa promossa da Fondazione Bracco dedicata alla consegna dei premi e delle borse di studio a giovani talenti.

Tra loro, quest’anno, anche la cerianese Giorgia Randi, studentessa di Scienze dell’Educazione. Ad accompagnarla nel palazzo storico sede del Comune di Milano, c’erano il Sindaco di Ceriano Laghetto Massimiliano Occa e l’Assessora alla Cultura, Federica Manno.

La cerimonia di premiazione ha offerto a tutti i partecipanti un’importante occasione di riflessione collettiva sul valore dell’errore e della perseveranza: il primo inteso come tappa essenziale nel percorso di crescita e apprendimento, la seconda come capacità fondamentale per affrontare le sfide odierne e trasformarle in opportunità di sviluppo. Al centro del dibattito anche il senso di squadra e il sostegno reciproco, indicati come risposte concrete all’individualismo imperante.

Ad aprire la serie di interventi è stata Marzia Pontone, Presidente della Commissione Consiliare Educazione e Food Policy del Comune di Milano, seguita dalla lettura del messaggio inviato dal Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. A fare gli onori di casa per la fondazione è stata la presidente, Diana Bracco, che ha ribadito l’impegno dell’ente nel sostenere le nuove generazioni nel loro percorso accademico e professionale. Nel ruolo di moderatore c’era il divulgatore scientifico Massimo Temporelli. E’ stato illustrato il percorso compiuto a livello nazionale e internazionale dal progetto Diventerò di Bracco prima di lasciare spazio ai “Dialoghi intergenerazionali”. Maurizia Cacciatori, già capitana della Nazionale italiana di Volley, ha dato vita a un confronto sul senso di squadra con Jacopo Gaudenzi, allievo del Corso di Perfezionamento per professore d’orchestra dell’Accademia del Teatro alla Scala. A seguire, Darya Majidi, Presidente di UN Women Italia, ha dialogato con Silvia Iannetta, vincitrice della borsa di studio “Women in Stem”, approfondendo il ruolo delle donne nelle discipline scientifiche.

Le battute finali dell’evento sono state affidate a Gaela Bernini, Segretario Generale di Fondazione Bracco, che ha guidato le conclusioni e la solenne cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai giovani vincitori. A seguire, tutti i partecipanti e gli ospiti hanno potuto prendere parte a una speciale visita guidata all’interno delle sale storiche di Palazzo Marino.

“E’ stato un pomeriggio interessante ed emozionante: ringraziamo Bracco che da anni offre questa opportunità ai nostri giovani studenti universitari e vogliamo complimentarci con Giorgia, che ha ottenuto questo prezioso riconoscimento per la sua brillante carriera di studio” -ha commentato l’Assessora Federica Manno.

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