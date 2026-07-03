Cronaca

CESANO MADERNO – Due giovani trovati con hashish durante un controllo della polizia locale: per uno scatta anche il ritiro della patente. È questo l’esito di uno degli ultimi interventi svolti nell’ambito del progetto “Stazioni Sicure”, l’iniziativa che vede impegnate le Forze dell’Ordine in attività coordinate di presidio del territorio e contrasto al consumo e alla diffusione di sostanze stupefacenti.

L’intervento è stato effettuato nei giorni scorsi in via Sant’Eurosia dopo una segnalazione. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti con il supporto dell’unità cinofila, concentrando i controlli nell’area indicata.

Durante le verifiche sono stati individuati due giovani, entrambi residenti a Cesano Maderno, trovati in possesso complessivamente di circa 5,5 grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e sono state avviate le procedure previste dalla normativa in materia di stupefacenti.

Per il ragazzo maggiorenne, che aveva la disponibilità di un’autovettura, è scattato anche il ritiro della patente di guida. L’episodio si inserisce nell’attività di controllo che la polizia locale sta portando avanti nell’ambito del progetto “Stazioni Sicure”, con particolare attenzione alle aree considerate più sensibili e ai fenomeni legati al consumo e allo spaccio di droga, soprattutto tra i giovani.

L’attività di prevenzione e controllo proseguirà anche nelle prossime settimane con ulteriori servizi mirati sul territorio, in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine.

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