Solaro

SOLARO – Si accende il confronto tra la direzione di Electrolux e la rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento di Solaro. Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm rendono noto che l’azienda avrebbe comunicato l’intenzione di fermare la produzione per quattro giorni, motivando la scelta con l’eccesso di scorte di magazzino dovuto alla sovrapproduzione.

Secondo quanto riferito dalle Rsu, lo stop prevederebbe “un giorno di par e tre giorni di ferie”. Una soluzione che i rappresentanti dei lavoratori contestano solo in parte. “Sull’utilizzo dell’ultimo giorno di Par collettivo la Rsu non ha controindicazioni, ma sull’utilizzo delle ferie non siamo d’accordo”. I sindacati ricordano di aver già affrontato il tema nei mesi scorsi. “A marzo avevamo chiesto di calendarizzare la terza settimana di ferie per tutti, ma l’azienda non lo riteneva necessario. Inoltre si crea una disparità, perché non tutti hanno maturato la settimana aggiuntiva di ferie. Oggi ci viene detto che non serve produrre”.

Per questo motivo le organizzazioni sindacali chiedono un nuovo confronto con dati aggiornati sulla situazione produttiva. “Abbiamo chiesto all’azienda di tornare al tavolo con dati certi: quanto magazzino c’è davvero, quanto si vende oggi e qual è il piano di produzione diviso per piattaforme”.

Nella nota viene affrontato anche il tema dei contratti part-time. “Se l’azienda dichiara una crisi di volumi, allora non ci sono scuse per non prorogare i part-time oltre agosto e questa rigidità non è condivisibile”.

Infine, secondo quanto comunicato dalla direzione durante l’incontro con la Rsu, al rientro dalle ferie l’organizzazione produttiva tornerà all’assetto precedente all’ingresso dei lavoratori interinali, con “la linea 1 a turno e le altre linee a giornata”. I sindacati concludono assicurando che continueranno a seguire l’evoluzione della vertenza: “Vi terremo aggiornati”.

(foto archivio)

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