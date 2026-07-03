Groane

BOLLATE – Villa Arconati non è semplicemente un luogo che ospita un Festival: è l’anima stessa da cui tutto prende vita. Dimora storica di straordinaria bellezza, la villa da secoli è spazio vissuto, attraversato e animato dalle arti in tutte le loro forme: musica, teatro, pittura, scultura e persino la natura, che qui dialoga armoniosamente con l’ingegno umano, creando un equilibrio raro e incantato.

È proprio da questa vocazione che, molti anni fa, è nato il Festival di Villa Arconati. In un tempo in cui la villa era ancora praticamente inaccessibile, il Festival ha rappresentato il primo grande gesto di apertura: l’occasione per il pubblico di varcare quei portoni e scoprire un luogo fino ad allora riservato a pochi. Da quel momento, la villa ha iniziato a raccontarsi a tutti, accogliendo visitatori, spettatori, artisti. Ma se è vero che il Festival ha aperto la Villa al mondo, è altrettanto vero che senza Villa Arconati il Festival non potrebbe esistere: è qui, tra i suoi giardini e le sue prospettive scenografiche, che da 38 anni ogni spettacolo trova un significato più profondo. La villa non è una semplice cornice: è protagonista, presenza viva che dialoga con ogni artista e con ogni nota.

Questa relazione speciale, fatta di reciproca ispirazione, è ciò che rende il Festival unico. Ogni estate, serata dopo serata – e da qualche anno anche alba dopo alba – si rinnova una sinergia preziosa: la storia incontra il presente, lo spazio diventa racconto, e l’arte prende forma in modi sempre nuovi. Come in passato, quando queste stanze e questi giardini erano teatro di vita e creatività, anche oggi Villa Arconati continua a essere un luogo in cui l’arte non si osserva soltanto, ma si vive. È in questa fusione tra memoria e contemporaneità che nasce la magia: un luogo senza tempo, capace di trasformarsi ogni sera in qualcosa di irripetibile, dove il Festival non è solo un evento, ma un’esperienza unica che prende vita insieme alla sua Villa.

Prima dei concerti del Festival sarà possibile scoprire le storie che ancora oggi racconta il Giardino monumentale di Villa Arconati. Un’esclusiva passeggiata guidata nell’incanto del tramonto in uno dei più spettacolari giardini all’italiana e alla francese di tutta la Lombardia: al riparo dalla calura estiva, tra statue classiche e fontane zampillanti, ascoltando le storie che hanno reso questo luogo la piccola Versailles lombarda. La durata del giro è di 45 minuti circa, con partenza 19.45 (per il concerto all’alba del 12 luglio partenza alle 7.45 dopo il concerto). Il costo è di 5 euro. Acquisto biglietto in loco o sul sito www.villaarconati-far.it.

I possessori di un biglietto del Festival 2026 hanno diritto ad un ingresso ridotto per tornare a visitare Villa Arconati la domenica. Modalità di acquisto del biglietto scontato: direttamente in loco o sul sito. Selezionare “Biglietto ridotto” e scegliere la data della propria visita. Alla biglietteria della Villa sarà sufficiente esibire il proprio biglietto del “Festival di Villa Arconati 2026” (in forma cartacea o digitale) per godere della bellezza eterna della piccola Versailles lombarda.

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