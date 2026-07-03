Fritto misto, polpo e grigliata: a Solaro torna la Sagra del pesce
3 Luglio 2026
SOLARO – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cittadina. Da 2 a 5 luglio, il nuovo Centro Sportivo di via Berlinguer ospiterà la 46esima Sagra del Pesce, organizzata dall’Asd Pescatori solaresi “Fratelli Campana” con il patrocinio del Comune di Solaro.
L’evento, che da oltre quarant’anni richiama numerosi visitatori, offrirà quattro serate dedicate alla cucina di mare. L’apertura della cucina è prevista ogni sera alle 19.
Il menù proporrà numerose specialità a base di pesce, tra cui tentacoli di polpo alla griglia con pomodorini, spaghetti al pomodoro e alla pescatora, calamarata ai frutti di mare, fritto misto, calamari fritti, spiedini di gamberoni gratinati, grigliata mista di pesce, filetto fresco di orata alla griglia, baccalà fritto con patatine e cozze alla marinara.
Non mancheranno anche alcune proposte di carne, come la bistecca di roastbeef alla griglia e i panini con salamella, oltre a contorni, dolci e bevande.
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