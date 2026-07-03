SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 2 luglio, spiccano il dibattito politico dopo le dichiarazioni dell’assessore Rufini, l’attesa per lo Shopping sotto le stelle che inaugura la stagione dei saldi e i disagi alla viabilità causati da un container perso da un autotreno. Tra gli articoli più seguiti anche gli aggiornamenti sui controlli della Polizia stradale e le novità per i parcheggi cittadini.

Futuro nazionale ha chiesto al sindaco di revocare le deleghe all’assessore Rufini, giudicando incompatibili con il ruolo istituzionale alcune sue dichiarazioni. Il movimento sollecita un intervento dell’amministrazione comunale.

Torna lo Shopping sotto le stelle con negozi aperti fino a tarda sera, iniziative in centro e l’avvio dei saldi estivi. L’evento punta ad animare il cuore della città e sostenere il commercio locale.

La Polizia stradale ha diffuso il calendario dei controlli con autovelox previsti nei prossimi giorni sulle principali arterie della zona, invitando gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità.

Per tutto il periodo estivo viene sospeso il disco orario nel parcheggio di via Parini, una misura pensata per offrire maggiore flessibilità agli automobilisti durante i mesi più caldi.

Momenti di forte disagio alla circolazione quando un autotreno ha perso un container alla rotonda della Saronno-Monza. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire la rimozione del carico e la messa in sicurezza dell’area.