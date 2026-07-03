I più letti di ieri: futuro nazionale chiede la revoca delle deleghe a Rufini, shopping sotto le stelle e container perso alla rotonda
3 Luglio 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 2 luglio, spiccano il dibattito politico dopo le dichiarazioni dell’assessore Rufini, l’attesa per lo Shopping sotto le stelle che inaugura la stagione dei saldi e i disagi alla viabilità causati da un container perso da un autotreno. Tra gli articoli più seguiti anche gli aggiornamenti sui controlli della Polizia stradale e le novità per i parcheggi cittadini.
Futuro nazionale ha chiesto al sindaco di revocare le deleghe all’assessore Rufini, giudicando incompatibili con il ruolo istituzionale alcune sue dichiarazioni. Il movimento sollecita un intervento dell’amministrazione comunale.
“Parole incompatibili con il ruolo”: Futuro Nazionale chiede l’intervento del sindaco: “Revochi le deleghe a Rufini”
Torna lo Shopping sotto le stelle con negozi aperti fino a tarda sera, iniziative in centro e l’avvio dei saldi estivi. L’evento punta ad animare il cuore della città e sostenere il commercio locale.
Shopping sotto le stelle, Saronno accende la notte dei saldi
La Polizia stradale ha diffuso il calendario dei controlli con autovelox previsti nei prossimi giorni sulle principali arterie della zona, invitando gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità.
Autovelox, controlli polizia stradale: ecco dove saranno attivi (anche in zona)
Per tutto il periodo estivo viene sospeso il disco orario nel parcheggio di via Parini, una misura pensata per offrire maggiore flessibilità agli automobilisti durante i mesi più caldi.
Saronno, per l’estate “stop al disco orario” al parcheggio di via Parini
Momenti di forte disagio alla circolazione quando un autotreno ha perso un container alla rotonda della Saronno-Monza. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire la rimozione del carico e la messa in sicurezza dell’area.
Solaro, autotreno perde un container alla rotonda della Saronno-Monza: strada chiusa e traffico in tilt
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