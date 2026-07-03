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SARONNO – Il Lions Club Saronno Host ha ufficializzato il conferimento di una prestigiosa borsa di studio per merito scolastico a Tommaso, brillante studente frequentante il Liceo Classico “S.M. Legnani” di Saronno. Il riconoscimento intende premiare in modo tangibile un percorso di studi straordinario e gli eccellenti traguardi che il giovane ha saputo tagliare nel corso dell’ultimo anno.

Il profilo dello studente emerso durante la valutazione fotografa un cammino d’eccellenza sotto molteplici punti di vista. Tommaso si è infatti distinto all’interno delle aule scolastiche per un impegno costante, abbinato a notevoli capacità di analisi, a una spiccata curiosità intellettuale e a una profonda serietà nell’approccio quotidiano ai libri. Questa condotta esemplare gli ha permesso di ottenere un profitto di altissimo livello in tutte le discipline del piano di studi, con una menzione d’onore e un particolare rilievo proprio per le materie caratterizzanti l’indirizzo classico.

La commissione del club saronnese non si è limitata a valutare la media dei voti sul registro, ma ha voluto valorizzare la persona nella sua interezza. Accanto ai puri risultati didattici, sono state infatti ampiamente riconosciute la maturità personale del ragazzo, lo sviluppo di un metodo di studio estremamente efficace, un radicato senso di responsabilità e una partecipazione sempre attiva alla vita della comunità scolastica. Si tratta di qualità complessive che testimoniano in modo chiaro un percorso di crescita personale esemplare, che va ben oltre la semplice preparazione accademica.

Attraverso questa borsa di studio, il Lions Club Saronno Host rinnova e consolida la propria storica missione a favore delle nuove generazioni e della diffusione della cultura sul territorio. Premiare l’impegno e il sacrificio dei ragazzi significa per il club investire direttamente in quei valori fondamentali e imprescindibili che sono necessari per la costruzione di una società migliore e più consapevole.

(foto d’archivio)

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