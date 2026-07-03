Città

SARONNO – “Le dichiarazioni dell’assessora Francesca Rufini nel corso dell’ultimo consiglio comunale meritano una riflessione che va oltre il merito delle appartenenze politiche”.

Inizia la nota di Italia Viva su quanto avvenuto nell’ultimo consiglio comunale.

“Non accettiamo lezioni sul rispetto delle istituzioni da chi, in ogni seduta consiliare, richiama costantemente regolamenti, procedure e formalismi e poi, nel momento in cui ricopre un ruolo di governo della città, dimentica che il primo dovere di un assessore è quello di esercitare le proprie funzioni con equilibrio e senso delle istituzioni. Esiste una differenza sostanziale tra il ruolo di consigliere comunale e quello di assessore. Il consigliere rappresenta innanzitutto i cittadini che lo hanno eletto e, ovviamente, una parte politica, pertanto svolge legittimamente un ruolo di confronto, anche talvolta acceso. L’assessore è un delegato del sindaco che, in un consiglio comunale, dovrebbe intervenire sui temi di sua competenza. Non spetta a un componente della Giunta attribuire patenti di legittimità politica a movimenti che operano nel rispetto delle leggi dello Stato”.

E ancora: “Il confronto democratico si affronta con gli argomenti, non con etichette che rischiano soltanto di alimentare ulteriori divisioni.

Spiace inoltre constatare che chi sventola i regolamenti affermando con sicumera “io applico quello che c’è scritto qui” si dimentichi poi le prerogative minime e le differenze di ruolo assegnate proprio dai regolamenti che segnano la distinzione netta tra consigliere e assessore. Il presidente Francesco Licata si conferma quindi duro coi deboli (facile fare i fenomeni con un consigliere comunale di minoranza…) e debole coi duri, cioè l’assessore di Tu@Saronno. Da riformisti crediamo che la forza delle istituzioni risieda nella capacità di garantire il pluralismo, il rispetto reciproco e la qualità del confronto. Proprio per questo riteniamo che le parole utilizzate dall’assessore siano state inopportune e non coerenti con il ruolo istituzionale che oggi ricopre”.

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