Altre news

SARONNO – Venerdì 3 luglio 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso per l’intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore e il tempo si manterrà asciutto fino a sera. Le temperature saranno pienamente estive, con una minima di 19°C e una massima di 31°C, favorendo un clima caldo soprattutto nelle ore centrali del giorno. I venti saranno assenti al mattino, mentre dal pomeriggio soffieranno con intensità moderata dai quadranti sudorientali. Non sono presenti allerte meteo e non si segnalano fenomeni di rilievo.

Le condizioni previste consentiranno lo svolgimento delle attività all’aperto senza particolari limitazioni, pur con la raccomandazione di evitare un’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde della giornata e di mantenere una corretta idratazione. Il tempo stabile sarà favorito dalla presenza di un campo di alta pressione che interesserà l’intera area, garantendo cieli in prevalenza sereni anche nelle ore pomeridiane.

La situazione sarà analoga nel resto della Lombardia. Sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle aree pedemontane, sulle Prealpi occidentali, sulle Orobie e sulle Alpi Retiche prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Solo sulle Prealpi orientali si assisterà a un graduale aumento della nuvolosità dal pomeriggio, senza particolari conseguenze sul tempo. Nel complesso la regione vivrà una giornata stabile, asciutta e tipicamente estiva.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

—