Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Negozi aperti fino a tarda sera, musica, spettacoli, giochi e tante iniziative per tutte le età. Sabato 4 luglio il centro cittadino ospiterà la “Mezzanotte bianca”, manifestazione che accompagnerà residenti e visitatori dalle 18 fino a mezzanotte e mezza.

L’iniziativa è organizzata dal Comune con la collaborazione della Pro loco e del Distretto del commercio e coinvolgerà diverse vie del centro, in particolare via Adua, via Dante, via Battisti e corso della Vittoria. Per tutta la durata dell’evento resteranno aperti anche negozi, bar e ristoranti che hanno aderito alla manifestazione, in una giornata che coincide anche con l’avvio dei saldi estivi.

Il programma prevede numerose attività distribuite nelle diverse aree del centro. In piazza Aldo Moro sarà allestito un punto dedicato ai giochi con Ariosto 72, mentre Vespa Club Anime Cromate esporrà alcuni mezzi storici. In via Adua, nella sede di Fare Arte e Giocare, saranno visitabili due mostre, la prima delle quali al civico 169. Il Cinema di Caronno organizzerà invece un torneo di burraco.

Spazio anche alla musica con l’esibizione dell’Academy Parade Band e a un ricco programma dedicato ai più piccoli. Al parco Lura saranno presenti un info point e laboratori per bambini e famiglie.

Tra le associazioni partecipanti ci saranno inoltre il Gruppo quinto binario con un’esposizione ferroviaria, l’associazione Città Futura con un punto fotografico, l’asilo Cardinale Colombo con un’esposizione, Ferrovie Nord Milano con la presentazione del progetto “Piantalalì”, oltre a giochi, intrattenimento, gonfiabili e il laboratorio “Bike Lab” dedicato ai più giovani.

(foto archivio)

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