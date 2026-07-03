Saronnese

ORIGGIO – Una serata all’insegna delle note e dell’impegno civico ha unito l’intera cittadinanza in un importante obiettivo comune. Il recente concerto benefico tenuto dal corpo musicale San Marco sul piazzale di Origgio si è trasformato in un vero e proprio trionfo della solidarietà, registrando un’affluenza straordinaria e un entusiasmo collettivo che hanno permesso di raccogliere le risorse necessarie per dotare la comunità di un nuovo strumento di primo soccorso.

L’ambizioso traguardo dell’iniziativa era l’acquisto di un defibrillatore semiautomatico da destinare alla pubblica utilità, nello specifico per l’installazione in piazza XXV Aprile. Grazie alla notevole generosità dimostrata dai partecipanti nel corso della manifestazione, i fondi necessari sono stati interamente reperiti. L’esibizione musicale, culmine di un percorso condiviso, ha poi lasciato spazio a un momento conviviale che ha prolungato il clima di festa e condivisione.

La macchina organizzativa è già proiettata verso gli step successivi. Una volta espletate le formali procedure burocratiche e logistiche indispensabili per l’attivazione del presidio medico, verrà definita la data per la cerimonia ufficiale di inaugurazione. La collocazione permanente del dispositivo sul territorio assumerà inoltre una valenza fortemente simbolica il prossimo anno, inserendosi nel ricco programma di celebrazioni previste per il novantesimo anniversario della fondazione del corpo musicale San Marco.

La riuscita di questo progetto, coordinato in prima persona da Veronica Greco, testimonia l’efficacia del connubio tra associazionismo e cittadinanza attiva. La mobilitazione generale ha dimostrato come la sensibilità collettiva sia in grado di tramutare un’esigenza di sicurezza in un risultato concreto, evidenziando il valore della collaborazione locale nel costruire benefici duraturi per l’intera comunità d’Origgio.

(foto d’archivio)

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