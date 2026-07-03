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SARONNO – Un pomeriggio dedicato ai bambini tra laboratori di pasticceria, natura e battesimo della sella. È l’iniziativa “Piccoli chef e cavalieri”, in programma domenica 5 luglio, rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni e inserita nel calendario di eventi organizzati alla Cascina nel cuore del Parco Lura, luogo dove natura, cultura, benessere e convivialità si incontrano per offrire esperienze da vivere in famiglia.

L’appuntamento prenderà il via alle 15 con un laboratorio di pasticceria che proseguirà fino alle 16.30. I partecipanti potranno mettere “le mani in pasta” e cimentarsi nella preparazione di dolci, accompagnati durante un’attività pensata per stimolare creatività e divertimento. Il laboratorio è gratuito, ma è richiesta la prenotazione.

Dalle 16.30 alle 18 il programma proseguirà all’aria aperta con un doppio appuntamento dedicato alla natura e agli animali. Insieme all’associazione Semplice Terra i bambini potranno coltivare una piantina, mentre con il Centro ippico La Francesina avranno l’opportunità di vivere il loro primo battesimo della sella, avvicinandosi al mondo del cavallo in un contesto sicuro e immerso nel verde.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio calendario di eventi che anima la Cascina durante la stagione, con proposte pensate per tutte le età tra incontri culturali, attività per famiglie, musica dal vivo, momenti dedicati al benessere e occasioni per vivere il Parco Lura in modo autentico.

Per partecipare al laboratorio di pasticceria è necessario prenotarsi compilando il modulo disponibile attraverso i canali social degli organizzatori.

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