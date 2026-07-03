SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la riflessione di un commerciante che interviene sul rapporto tra le iniziative promosse in città e il sostegno al commercio di vicinato. Al centro della riflessione la scelta di non organizzare una Notte Bianca in concomitanza con l’avvio dei saldi e la programmazione di eventi in contemporanea in altre zone della città, con le ricadute che, secondo l’autore, queste decisioni possono avere sulle attività del centro storico.

Sono un commerciante del centro di Saronno e, come molti colleghi, mi sto ponendo una domanda che credo meriti una riflessione pubblica. In un momento in cui il commercio di vicinato affronta difficoltà sempre maggiori, tra l’aumento dei costi, la concorrenza dei centri commerciali, delle piattaforme online e il continuo calo dei consumi, ci ognuno di noi vorrebbe che l’Amministrazione comunale facesse tutto il possibile per sostenere chi ogni giorno tiene alzata la serranda e contribuisce a mantenere vivo il centro cittadino.

Per questo sorprende la scelta di non organizzare una Notte Bianca in concomitanza con l’apertura dei saldi, come invece hanno fatto Comuni vicini (Ceriano e Caronno), o comunque di fare una proposta culturale o di intrattenimento proprio nella serata che per molti potrebbe rappresentare uno dei momenti più importanti dell’estate commerciale.

Ancora più difficile da comprendere è la decisione di proporre nello stesso momento un’iniziativa al quartiere Matteotti. Nessuno mette in discussione il valore delle iniziative nei quartieri, che sono importanti e meritano attenzione. Il punto è un altro: perché farle coincidere con una serata nella quale i commercianti del centro stanno investendo tempo, risorse e aspettative per richiamare persone a Saronno?

Chi organizza un evento dovrebbe avere come obiettivo quello di aumentare le presenze, non dividerle. Invece si rischia di frammentare un pubblico che, soprattutto in un periodo economicamente complicato, dovrebbe essere accompagnato verso un’iniziativa capace di valorizzare il centro cittadino e le sue attività.

I commercianti non chiedono favoritismi. Chiedono soltanto che le scelte vengano fatte con attenzione, ascoltando chi vive ogni giorno le difficoltà del settore. Ogni euro investito, ogni apertura serale, ogni dipendente tenuto al lavoro rappresentano un rischio e un impegno che non possono essere dati per scontati.

Nella migliore delle ipotesi questa scelta appare come una mancanza di attenzione verso le esigenze del commercio cittadino. Nella peggiore lascia invece la sensazione di un disinteresse nei confronti di un comparto che continua a rappresentare un presidio economico, sociale e anche di sicurezza per il centro di Saronno.

Mi auguro che in futuro si scelga di costruire insieme ai commercianti le iniziative più importanti, evitando sovrapposizioni che finiscono soltanto per disperdere pubblico ed energie. Il commercio del centro ha bisogno di essere sostenuto con scelte concrete, perché se il centro perde vitalità, tutta la città ne risente.

Un commerciante del centro di Saronno

ps desidero ringraziarla se vorrà pubblicare questa riflessione mantenendo riservata la mia identità. Leggo ilSaronno e so che ci sono state critiche su una scelta analoga ma lavoro qui da molti anni e sono convinto che una presa di posizione come questa non sarà gradita da molti e potrebbe ripercuotersi sulla mia attività. Per questo preferisco che siano le riflessioni a essere giudicate, non chi le esprime.