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SARONNO – Un pomeriggio di preghiera e devozione nel segno di Carlo Acutis è in programma domenica 5 luglio al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno.

Il programma prenderà il via alle 17, con l’apertura dei parcheggi, compresi quelli allestiti sul campo da basket e sul campo da calcio in erba, con accesso da viale Santuario 27. Alle 17.25 è prevista l’esposizione solenne della reliquia di Carlo Acutis, seguita dalla recita del rosario e dall’accensione di un cero “per grazia ricevuta”. Alle 18 sarà celebrata la messa, durante la quale verranno affidati ad Acutis anche i messaggi lasciati dai fedeli nella sua “posta”. Al termine della celebrazione sarà inoltre possibile ricevere la benedizione personale e partecipare al tradizionale bacio della reliquia.

L’accensione del cero sarà compiuta da un giovane ventenne e rappresenterà un gesto di ringraziamento per quella che la famiglia considera una grazia ricevuta. Come spiegato dal Santuario, il ragazzo aveva affrontato nei mesi scorsi un delicato intervento neurochirurgico, reso possibile dopo una diagnosi precoce, conclusosi positivamente. La madre ha voluto testimoniare la propria riconoscenza attribuendo l’esito favorevole dell’intervento all’intercessione di Carlo Acutis e della Madonna dei Miracoli.

Il Santuario ricorda inoltre che in passato erano già stati accesi altri ceri votivi per grazie ricevute, in occasione della nascita di alcune bambine e della positiva conclusione di una complessa vicenda che aveva coinvolto una famiglia affidataria.

02072026