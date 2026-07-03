Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Azione in merito all’ultima seduta del consiglio comunale.

“Il consiglio comunale dello scorso 30 giugno ha mostrato aspetti di grande importanza e interesse per la nostra città” – così Francesco Ricca, Segretario di Azione Saronno e coordinatore della lista Insieme Per Crescere.

“Fabrizio Francescut, Presidente della Saronno Servizi, e Fiorenza Ricciardi, Presidente dell’Istituzione Zerbi, hanno mostrato perfettamente durante il consiglio il volto che noi vorremmo che avesse questa amministrazione: disponibilità al dialogo, coraggio e responsabilità.

Le due partecipate si trovano, per motivi diversi, in grande difficoltà e – allo stesso tempo – rivestono ruoli decisivi sia da un punto di vista di erogatori di servizi fondamentali, sia – questo mi sta ancora più a cuore – come leve strategiche di sviluppo per il futuro della città. Abbiamo deciso di chiamare così la nostra lista – Insieme per Crescere – proprio perché eravamo e siamo convinti che Saronno debba e possa crescere e i servizi possono rappresentare l’eccellenza e il motore della nostra città, accanto ad altri elementi altrettanto importanti, come le società sportive o il teatro.

Il Presidente Francescut, in pochi mesi, ha già dato una svolta a Saronno Servizi. La società deve operare e investire, garantendo sostenibilità e servizi e non offrendo alibi o complicità a inefficienze amministrative.

Anche nel caso della Zerbi, l’Istituzione si confronta oggi, grazie soprattutto al nuovo cda e alla sua Presidente, con un nuovo riconoscimento di valore educativo, nuovi investimenti in competenze e un profondo riordino dei processi, trovando una rinnovata centralità nell’azione dell’amministrazione.

Per questo, credo sia dovuto il ringraziamento per i due Presidenti, che hanno saputo fornire elementi concreti di fiducia all’intero consiglio comunale e alla città, pur trovandosi in momenti complessi e di fronte a scelte non semplici.

Come Azione Saronno e Insieme per Crescere, a un anno di distanza dall’avvio di questa amministrazione, siamo soddisfatti del cambio di marcia che è stato impresso rispetto al passato, ma crediamo che moltissimo ci sia ancora da fare. Per questo, non faremo mancare il nostro supporto a figure come quelle di Francescut e Ricciardi, che stanno facendo tanto per Saronno e cercheremo di rendere questo modello amministrativo sempre più il nostro marchio di fabbrica all’interno di questa maggioranza” conclude Ricca.

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