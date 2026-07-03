Città

SARONNO – C’era anche una rappresentanza della polizia locale di Saronno ieri mattina a Milano per l’ultimo saluto a Francesco Imprezzabile, l’agente di 39 anni della polizia locale di Milano morto lo scorso 22 giugno durante un inseguimento a Peschiera Borromeo.

Il comando saronnese ha partecipato alle esequie con una coppia di agenti motociclisti, unendosi alle centinaia di colleghi arrivati da tutta Italia per rendere omaggio al collega scomparso.

I funerali si sono svolti nella chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa, nel quartiere Corvetto, in una cerimonia molto partecipata. Per l’occasione il Comune di Milano aveva proclamato il lutto cittadino. Il feretro è stato accolto sul sagrato avvolto dalla bandiera del Comune, mentre all’esterno della chiesa era esposto uno striscione con la fotografia dell’agente e la scritta: “Non stancarti di inseguire i tuoi sogni”.

Presenti numerose autorità civili e militari, tra cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa e il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, intervenuta in rappresentanza del Governo.

Nel corso dell’omelia il celebrante ha ricordato Francesco Imprezzabile definendolo un uomo “morto per un gesto eroico, non temerario”, sottolineando il valore del servizio svolto fino all’ultimo.

L’agente era rimasto vittima di un incidente la sera del 22 giugno. In sella alla moto di servizio stava inseguendo un suv che aveva forzato un posto di blocco a Ponte Lambro. La corsa si era conclusa a Peschiera Borromeo, dove il motociclista era caduto riportando ferite mortali.

La presenza della delegazione della polizia locale di Saronno ha rappresentato un segno di vicinanza e di cordoglio nei confronti della famiglia e del corpo della polizia locale di Milano, in una giornata di raccoglimento condivisa da operatori provenienti da tutta Italia.

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